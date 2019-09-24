IKEA извинилась за «нацистский» слоган

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Фото: Pixabay.com
IKEA извинилась за слоган «Каждому свое». Магазин прекратит рекламную кампанию заявили телеканалу «
В IKEA заявили, что уважают историю и «признают свою ошибку».
«Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», — подчеркнули в компании.
Напомним, латинская фраза «Каждому свое» (Suum cuique) получила известность как надпись, сделанная нацистами над входом в концлагерь Бухенвальд.
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