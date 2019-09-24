Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели более 130 мероприятий на фестивале #ВместеЯрче

Более 130 тематических мероприятий для 19 тысяч гостей провели энергокомпании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках четвертого всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Участниками уроков, семейных праздников, конкурсов и квестов стали жители 95 населенных пунктов из регионов операционной ответственности электросетевых компаний.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ежегодно активно поддерживают инициативу Минэнерго России, направленную на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде.

На территории 20 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов фестиваль стартовал в мае. Первыми эстафету приняли в «Кировэнерго». Специалисты организовали тематический праздник «Энергоночь», который собрал более 1500 гостей в музее энергетики.

С наступлением лета мероприятия фестиваля переместились в детские городские и загородные лагеря и в библиотеки. Межрегиональный марафон «Знаю и берегу» прошел в ряде регионов «Россети Центр и Приволжье», объединив отдыхающих из Нижегородской, Калужской, Владимирской, Тульской, Ивановской областей, а также ребят из Удмуртской Республики.

Квесты, викторины и командные игры позволили увлечь изучением правил энергосбережения и принципов экожизни всех участников мероприятий. К организации уроков и праздников активно привлекались бойцы студенческих отрядов.

«Экономим электроэнергию — бережем планету» — под таким девизом прошла акция в «Рязаньэнерго», организованная совместно с участниками студотряда «Потенциал» радиотехнического университета. В рамках фестиваля энергетики «Костромаэнерго» организовали «Урок энергосбережения» в детском лагере «Дети Берендеевки».

«С началом учебного года в рамках фестиваля проводятся Дни открытых дверей на объектах электросетевого комплекса филиалов. В сердце энергосистемы региона уже побывали ребята из Брянска, Курска, Костромы, Тамбова, Смоленска, Белгорода, Калуги и республики Марий Эл и других городов, — рассказали в пресс-службе компании. — Масштабные городские семейные праздники ежегодно поддерживают энергетики практически всех 20 регионов. На площадках парков, торговых центров специалисты устраивают выставки энергоэффективного оборудования, интерактивные площадки и фотозоны».

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с департаментом ЖКХ Белгородской области провели занятие для школьников «Энергосберегайка в цифровом городе». Сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» организовали ежегодный городской праздник для первоклассников, прошедшего в Тамбове в рамках общероссийского проекта «Дети — наше будущее». В Нижнем Новгороде подвели итоги творческого конкурса для детей #Яберегу, посвященного проблемам сверхпотребления и загрязнения окружающей среды.

Мероприятия в поддержку фестиваля #ВместеЯрче продолжатся до конца осени. Жителей регионов ждут тематические семейные праздники, уроки в школах и творческие конкурсы.

Напомним, Всероссийский фестиваль получил поддержку Минэнерго России, Минобрнауки России, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Российского движения школьников. Партнером в организации фестиваля традиционно выступает ПАО «Россети».