RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Эксперты назвали самые популярные алкогольные напитки в России в сентябре 2019 года. На первом месте оказалось пиво, пишет
Среди алкогольных напитков в топ по продажам также вошли вино, водка, коньяк и сидр.
Согласно статистике за сентябрь 2018 года, вместо сидра в пятерку лидеров входило шампанское.
Самым популярным безалкогольным напитком стала вода.
Анализ проводился на основе обработки данных с касс.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы смогут выбрать лучшую короткометражку фестиваля Manhattanshort
|
cледующая новость →Владимирские активисты начали сбор подписей за запрет работы баров в жилых домах
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.