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17:56, 24 сентября 2019 66
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Центробанк обсудил возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам

Центробанк обсудил возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам

Фото: Pixabay.com

Центробанк обсудил возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам. В России банки пока не могут применять отрицательные ставки в отличие от Евросоюза, передает РБК. Этот вопрос особенно актуален для депозитов в евро.

«Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя», — рассказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, так как банк не имеет права издавать законы, Правительству нужно подготовить изменения.

Чтобы не было убытков, российские банки уже ввели комиссии по счетам в евро. При этом Центробанк отметил, что отрицательные ставки по валютным депозитам сделают рублевые вклады более привлекательными.


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