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11:25, 24 сентября 2019 58
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Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после зимнего скандала

Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после зимнего скандала

Фото: Ru.wikipedia.org

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» после зимнего скандала. Об этом написала газета «Ведомости».

Знаток вернулся в клуб, но до конца сезона играть не будет.

Магистра отстранили от участия в программе Первого канала в феврале.

Главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке его подкупить. По словам Бера, перед съемками передачи знаток просил помочь ему выиграть главный приз в три миллиона рублей и поделиться с ним деньгами. Но Друзь сказал, что все было наоборот.

В «Кто хочет стать миллионером?» Бер и Друзь дошли до последнего вопроса, но дали неверный ответ, выиграв всего 200 тысяч рублей. В результате выигрыш аннулировали.


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