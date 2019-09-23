Житель Калужской области избил жену до смерти за измену и закопал тело во дворе

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Житель города Медыни избил жену до смерти за измену. Об этом сообщила
По версии следствия, 47-летний обвиняемый пришел домой поздно вечером 12 сентября и обнаружил свою жену с другим мужчиной.
Злоумышленник избил супругу, от полученных повреждений она скончалась на месте. Тело погибшей мужчина закопал во дворе дома.
Калужанина заключили под стражу. Ранее он уже отбывал наказание за убийство сожителя своей матери.
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