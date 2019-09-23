Зампредседателя заксобрания Владимирской области высадил в Судогде саженцы в День леса

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В субботу, 21 сентября, в Судогде отметили День леса. Во Всероссийской акции «Сохраним лес» поучаствовал заместитель председателя
Зампредседателя отметил, что в регионе ведется большая работа, чтобы обеспечить эффективную защиту лесов. В частности, перед пожароопасным сезоном заксобрание приняло закон, ужесточающий ответственность за пал травы.
Вячеслав Картухин также рассказал о работе над совершенствованием лесного законодательства. Речь идет о противопожарной безопасности и сохранении деревьев от незаконной вырубки. Для контроля над ситуацией планируется привлекать данные, полученные со спутников.
Катухин вручил почетные грамоты и благодарственные письма заксобрания специалистам, работающим в лесном хозяйстве. Также вице-спикер облпарламента вместе с судогодцами высадили саженцы деревьев.
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