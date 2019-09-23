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Фото: Kinopoisk.ru
Врачи признали опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк неоперабельной. Об этом сообщил
Врачи решили, что теперь будут поддерживать состояние актрисы только медикаментами.
Состояние Заворотнюк описали как «стабильно тяжелое».
Актрису постоянно навещают мама и дочь. Ее муж Петр Чернышев был вынужден вернуться на работу.
Анастасия Заворотнюк
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