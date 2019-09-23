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19:40, 23 сентября 2019 68
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Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной — СМИ

Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной — СМИ

Фото: Kinopoisk.ru

Врачи признали опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк неоперабельной. Об этом сообщил Mash.

Врачи решили, что теперь будут поддерживать состояние актрисы только медикаментами.

Состояние Заворотнюк описали как «стабильно тяжелое».

Актрису постоянно навещают мама и дочь. Ее муж Петр Чернышев был вынужден вернуться на работу.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже она ответила на сообщение о госпитализации. Также сообщалось, что ее готовят к операции по удалению опухоли.


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