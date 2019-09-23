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Во Владимирской области у пруда нашли тело 16-летнего подростка. Об этом сообщила
Установлено, что 21 сентября несовершеннолетний ушел гулять с друзьями и не вернулся. На следующий день мать подростка начала его искать. Спустя время тело пропавшего нашли у берега пруда.
«Подросток, вероятнее всего, забрел на местность, где расположен лес и пруд с болотистой прибрежной полосой и не смог самостоятельно выбраться на устойчивое место», — говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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