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Во Владимире из-за отравившегося клиента закрыли сервис доставки суши «Фудзи». Об этом сообщил
После обращения мужчины специалисты ведомства провели внеплановую проверку в кафе и нашли следующие нарушения:
Суд приостановил деятельность заведения на 30 суток.
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