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10:43, 23 сентября 2019 79
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Во Владимире из-за отравившегося клиента закрыли сервис доставки суши

Во Владимире из-за отравившегося клиента закрыли сервис доставки суши

Во Владимире из-за отравившегося клиента закрыли сервис доставки суши «Фудзи». Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

После обращения мужчины специалисты ведомства провели внеплановую проверку в кафе и нашли следующие нарушения:

  • в цехе, где готовят блюда, нет раковины с горячей и холодной водой;
  • стены помещений отделаны бумажными обоями, что полностью исключает проведение влажной уборки и дезинфекции. На потолках — картонные панели вместо штукатурки и побелки;
  • не соблюдался правила товарного соседства. В одном морозильном ларе хранили рыбу и копченые грудки;
  • не контролировалось качество изготавливаемой продукции. Программу производственного контроля и протоколы лабораторных исследований не предоставили.

Суд приостановил деятельность заведения на 30 суток.


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