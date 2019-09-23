В Тульской области пропал 72-летний мужчина

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В Тульской области пропал 72-летний Геннадий Кротов. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
21 сентября мужчина ушел в неизвестном направлении.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы седые.
Одет: бежевая тонкая ветровка, темно-синие джинсы с начесом.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.