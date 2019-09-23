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9:58, 23 сентября 2019 76
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В Тамбовской области водитель «десятки» выехал на «встречку» и столкнулся с внедорожником

В Тамбовской области водитель «десятки» выехал на «встречку» и столкнулся с внедорожником

В субботу, 21 сентября, в Тамбовской области на 11-м километре автодороги Р-22 Каспий «Кариан-Токаревка» столкнулись «ВАЗ-2110» и Great Wall. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, водитель «десятки» при обгоне не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с внедорожником.

В результате ДТП пассажир «ВАЗ-2110», десятилетний мальчик, получил травмы. Его доставили в больницу.


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