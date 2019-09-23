В Тамбовской области водитель «десятки» выехал на «встречку» и столкнулся с внедорожником

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 21 сентября, в Тамбовской области на 11-м километре автодороги Р-22 Каспий «Кариан-Токаревка» столкнулись «ВАЗ-2110» и Great Wall. Об этом сообщила
По предварительным данным, водитель «десятки» при обгоне не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с внедорожником.
В результате ДТП пассажир «ВАЗ-2110», десятилетний мальчик, получил травмы. Его доставили в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа ночном пожаре в Сасовском районе погиб мужчина
|
cледующая новость →Минздрав планирует бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.