В Тамбове задержали иностранцев, пытавшихся продать партию героина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 20 сентября, на въезде в Тамбов задержали наркокурьеров. Об этом сообщила
Полицейские остановили Kia, в салоне которой находилось трое иностранцев из ближнего зарубежья. При досмотре в их одежде нашли несколько свертков с наркотиками. Экспертиза показала, что это был героин общим весом 215 граммов.
Доставленные в полицию злоумышленники признались, что в столице через интернет купили партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области.
Мужчин арестовали. В отношении них возбудили уголовное дело «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Брянске определили кандидатов на должности председателя облдумы и главы города
|
cледующая новость →Потоп в доме на Совхозной произошел из-за изношенности сетей теплоснабжения — мэрия
Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.