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В России создали недорогое искусственно выращенное мясо. Об этом сообщил сайт «
Основой для получения культивируемого мяса является небольшой кусок мышечной ткани теленка в возрасте двух-трех дней, полученный под местной анестезией. Клетки помещают в питательную среду для поддержания их роста и деления.
Себестоимость такого мяса составляет 300 рублей за килограмм.
На рынке оно может появиться к 2023 году.
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