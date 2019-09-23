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11:14, 23 сентября 2019 91
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В Липецке при столкновении двух легковушек погиб мужчина

В Липецке при столкновении двух легковушек погиб мужчина

В воскресенье, 22 сентября, на трассе Липецк — Грязи столкнулись Lada Priora и Lada Kalina. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, одна из легковушек выехала на «встречку».

В ДТП получили травмы водитель и пассажир «Калины», водитель «Приоры» погиб на месте.


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