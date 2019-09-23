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В понедельник, 23 сентября, в Калуге начался отопительный сезон, сообщили в
С 17 сентября отопление включили в больницах, поликлиниках, в школах и детсадах.
По всем проблемам и вопросам необходимо обращаться по телефонам: 112, 8-800-450-01-01,
2-77777 (со стационарного телефона). Звонок бесплатный.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.