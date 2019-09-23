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9:41, 23 сентября 2019 90
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В Калуге начался отопительный сезон

В Калуге начался отопительный сезон

В понедельник, 23 сентября, в Калуге начался отопительный сезон, сообщили в пресс-службе городской управы Калуги.

С 17 сентября отопление включили в больницах, поликлиниках, в школах и детсадах.

По всем проблемам и вопросам необходимо обращаться по телефонам: 112, 8-800-450-01-01,

2-77777 (со стационарного телефона). Звонок бесплатный.


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