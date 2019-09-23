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15:12, 23 сентября 2019 68
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В Брянске определили кандидатов на должности председателя облдумы и главы города

В Брянске определили кандидатов на должности председателя облдумы и главы города

В Брянске определили кандидатов на должности председателя облдумы и главы города, сообщил сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

В субботу, 21 сентября, прошла конференция с участием губернатора Александра Богомаза, на которой предложили кандидатуры.

По итогам тайного голосования делегаты поддержали секретаря регионального отделения партии Владимира Попкова и Марину Дбар.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о кандидатуре на должность главы Новозыбковского округа. На этот пост конференция выдвинула Александра Щипакина.


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