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В Брянске определили кандидатов на должности председателя облдумы и главы города, сообщил сайт регионального отделения партии «
В субботу, 21 сентября, прошла конференция с участием губернатора Александра Богомаза, на которой предложили кандидатуры.
По итогам тайного голосования делегаты поддержали секретаря регионального отделения партии Владимира Попкова и Марину Дбар.
Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о кандидатуре на должность главы Новозыбковского округа. На этот пост конференция выдвинула Александра Щипакина.
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