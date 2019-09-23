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Синоптики рассказали, когда в центральную Россию придет потепление. Интервью с заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилой Паршиной опубликовала «
По ее словам, наступившая неделя будет прохладной. Такая погода больше характерна для середины октября — значения среднесуточной температуры на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.
В понедельник температура составит около 6 градусов, ночью опустится до -3 градусов. На севере Центрального округа дождь и мокрый снег.
К следующим выходным ожидается небольшое потепление на пару градусов.
Напомним, ранее стал известен подробный
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