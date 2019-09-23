Рязанец набросился на приставов во время подписания документов

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Рязанец набросился на приставов, когда они принесли ему документы. Об этом сообщила
Известно, что представителю должника ООО «Архитектурное бюро «А — Студио» передали документы на «ответственное хранение материальных ценностей». Мужчина подписал бумаги, а затем разорвал их.
После этого он стал оскорблять приставов, попытался выхватить документы по исполнительному производству, а также табельный пистолет.
После предупреждений, которые рязанец проигнорировал, приставы применили силу и надели на него наручники.
Нарушителя передали полицейским, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.