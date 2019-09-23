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11:28, 23 сентября 2019 119
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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в понедельник, 23 сентября, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет в домах 4, 6, 8, 10, 10 корпус 2, 3, 5, 7, 4-б по улице Солнечной.

К 20:00 воду дадут в доме 34 корпус 4 по улице Новоселов и в домах 23-а (детсад №149), 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, 23-б.

До окончания работ воды не будет в доме 2 корпус 2 по улице Юбилейной.


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