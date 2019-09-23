RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Минздрав планирует бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства. Об этом сообщила «
Сейчас бесплатные медикаменты предоставляются только льготным категориям граждан. Новая система предполагает расширение списка тех, кто имеет право на бесплатные лекарства или существенную скидку на их приобретение.
Скворцова подчеркнула, что вначале планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. Министр привела в пример «пилотный» эксперимент, который проводился в Омске. Там выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов, пациентам, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосудах.
В итоге зафиксировано снижение смертности от сосудистых заболеваний и сокращение числа вызовов скорой помощи.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тамбовской области водитель «десятки» выехал на «встречку» и столкнулся с внедорожником
|
cледующая новость →В Калуге начался отопительный сезон
Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.