Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:44, 23 сентября 2019 123
 0    0

Минздрав планирует бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав планирует бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав планирует бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

Сейчас бесплатные медикаменты предоставляются только льготным категориям граждан. Новая система предполагает расширение списка тех, кто имеет право на бесплатные лекарства или существенную скидку на их приобретение.

Скворцова подчеркнула, что вначале планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. Министр привела в пример «пилотный» эксперимент, который проводился в Омске. Там выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов, пациентам, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосудах.

В итоге зафиксировано снижение смертности от сосудистых заболеваний и сокращение числа вызовов скорой помощи.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи

«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи 1

Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 891
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 625
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
17:33, 22 сентября 2019 1 241
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
10:38, 18 сентября 2019 3 638
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
13:41, 19 сентября 2019 2 356
Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум