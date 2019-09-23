Минфин планирует масштабное сокращение госслужащих

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С 2020 года в России планируют начать реализовывать реформу госуправления, чтобы сократить количество госслужащих и повысиь зарплаты оставшимся. Об этом передает
По ее словам, если этого не сделать, зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции.
Нестеренко добавила, что если не провести сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
Минфин планирует провести сокращение в два этапа: сократить численность центральных аппаратов федеральных органов на 10%, территориальных — на 5%, а к 2021-му этот показатель в регионах достигнет 15%.
На следующих этапах планируется преобразовать филиалы без статуса юрлица и без подразделений.
Нестеренко пояснила, что планируется создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, где будут решать разные вопросы.
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