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16:44, 23 сентября 2019 45
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Медведев ужесточил требования к перевозкам детей

Медведев ужесточил требования к перевозкам детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ужесточил требования к перевозкам детей. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам детских автобусных экскурсий, а также сопровождающим лицам и перевозчикам», — сказал Медведев.

Новые правила упростят организацию перевозок на коротких маршрутах, в городах и пригородах. По его словам, сократится объем необходимых маршрутных документов, а организаторы экскурсий смогут уведомлять Госавтоинспекцию о поездках не за двое суток, а за 24 часа.

В следующем году запустят специальное приложение, которое позволит заказать поездку, узнать квалификацию водителя и состояние автомобиля.

Новые правила обяжут организаторов экскурсий оснастить все используемые для перевозки детей автомобили ремнями безопасности.


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