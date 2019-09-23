RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ужесточил требования к перевозкам детей. Об этом сообщило РИА
«Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам детских автобусных экскурсий, а также сопровождающим лицам и перевозчикам», — сказал Медведев.
Новые правила упростят организацию перевозок на коротких маршрутах, в городах и пригородах. По его словам, сократится объем необходимых маршрутных документов, а организаторы экскурсий смогут уведомлять Госавтоинспекцию о поездках не за двое суток, а за 24 часа.
В следующем году запустят специальное приложение, которое позволит заказать поездку, узнать квалификацию водителя и состояние автомобиля.
Новые правила обяжут организаторов экскурсий оснастить все используемые для перевозки детей автомобили ремнями безопасности.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Туле «КамАЗ» с военными протаранил легковушку
Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.