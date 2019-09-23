Липчанин зарезал знакомую и попросил соседей вызвать «скорую»

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Житель Чаплыгинского района забил знакомую ножами. Об этом сообщила
По данным следствия, в ночь с 20 на 21 сентября подозреваемый, находясь в гостях у 52-летней знакомой, ударил ее несколько раз ножами по лицу и шее.
После чего злоумышленник покинул место преступления. От полученных ранений женщина скончалась.
Вернувшись утром в дом потерпевшей, подозреваемый попросил соседей вызывать «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть хозяйки дома.
Вину в совершении преступления фигурант подтвердил, а также показал место, куда выбросил ножи.
Расследование уголовного дела продолжается.
Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
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