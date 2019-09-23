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В понедельник, 23 сентября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ночные и утренние часы 24-26 сентября на территории области ожидаются заморозки -1, -4 градуса.
Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности и напомнили, что использовать для обогрева неисправные приборы, камины и пользоваться открытыми источниками огня опасно.
«Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель», — говорится в сообщении.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.