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В России могут отказаться от обязательного призыва в армию. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Светит ли России отмена обязательного призыва на военную службу? В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал министр.
Также Шойгу отметил, что за счет такого резерва можно достаточно быстро усилить вооруженные силы в случае войны.
«К тому же у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — заключил он.
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