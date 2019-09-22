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12:30, 22 сентября 2019 120
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В России могут отказаться от обязательного призыва в армию — Шойгу

В России могут отказаться от обязательного призыва в армию — Шойгу

В России могут отказаться от обязательного призыва в армию. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Светит ли России отмена обязательного призыва на военную службу? В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал министр.

Также Шойгу отметил, что за счет такого резерва можно достаточно быстро усилить вооруженные силы в случае войны.

«К тому же у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — заключил он.


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