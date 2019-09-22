В МВД предупредили о новой волне угонов

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В МВД водителей предупредили об очередной волне угонов автомобилей. В ведомстве отметили, что в октябре обычно происходит больше всего преступлений, сообщил портал
В полиции разделяют такие преступления на два вида: кражу машины (статья158 УК РФ) и неправомерное завладение без цели хищения (статья 166 УК РФ).
Среди «лидеров», которые угоняют чаще всего — Lada, Kia, Toyota и Hyundai.
Самыми популярными моделями являются Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser и Lexus LX. Также в «группе риска» находятся Toyota Camry, Skoda Octavia, Kia Ceed, Hyundai Tucson, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
Больше всего автокраж совершается в Санкт-Петербурге. За ним идут Москва, Ленинградская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская и Иркутская области, а также Краснодарский и Приморский края.
Отмечается, что за первое полугодие 2019 года в нашей стране зарегистрировали семь тысяч автокраж. По данным экспертов, это на 15,4% меньше, чем годом ранее.
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