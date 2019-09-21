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14:26, 21 сентября 2019 129
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Во Владимирской области приняли закон о «детях войны»

Во Владимирской области приняли закон о «детях войны»

На сентябрьском заседании владимирского заксобрания во втором чтении приняли закон о «детях войны». Окончательную версию с поправками одобрили.

В законе разработаны меры поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

Категория жителей получает ряд социальных льгот:

  • внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях области ;
  • внеочередной прием в организации социального обслуживания стационарной формы (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для инвалидов, психоневрологические интернаты и другое) и полустационарной формы (отделения дневного пребывания в центрах социального обслуживания);
  • внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги на дому;
  • внеочередное обслуживание при посещении государственных организаций культуры.

Депутаты Владимир Киселев и Юрий Федоров предложили предоставить компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25% тем «детям войны», а также закрепить ежегодные выплаты ко Дню Победы.

По инициативе депутата Андрея Маринина в закон добавили право на бесплатную юридическую помощь.

Все поправки одобрили в итоговую редакцию закона.

По оценкам специалистов, сейчас в области около 100 тысяч граждан, которым по новому закону положены льготы. Из них примерно 10 тысяч в настоящее время не пользуются никакими мерами соцподдержки.

Напомним, законопроект о «детях войны» был внесен Владимиром Киселевым и всеми фракциями заксобрания в июне этого года после организованного «Единой Россией» публичного обсуждения.

Аналогичные законы уже действуют во многих регионах России.


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