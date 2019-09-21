Во Владимирской области приняли закон о «детях войны»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На сентябрьском заседании владимирского заксобрания во втором чтении приняли закон о «детях войны». Окончательную версию с поправками одобрили.
В законе разработаны меры поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.
Категория жителей получает ряд социальных льгот:
Депутаты Владимир Киселев и Юрий Федоров предложили предоставить компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25% тем «детям войны», а также закрепить ежегодные выплаты ко Дню Победы.
По инициативе депутата Андрея Маринина в закон добавили право на бесплатную юридическую помощь.
Все поправки одобрили в итоговую редакцию закона.
По оценкам специалистов, сейчас в области около 100 тысяч граждан, которым по новому закону положены льготы. Из них примерно 10 тысяч в настоящее время не пользуются никакими мерами соцподдержки.
Напомним, законопроект о «детях войны» был внесен Владимиром Киселевым и всеми фракциями заксобрания в июне этого года после организованного «Единой Россией» публичного обсуждения.
Аналогичные законы уже действуют во многих регионах России.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Ивановской и Волгоградской области покончили с собой два росгвардейца
|
cледующая новость →Во Владивостоке сгорел крупный торговый центр. Видео
Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.