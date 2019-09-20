Военкоматы смогут призывать в армию независимо от прописки

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Фото: Freeimages.com
Военкоматы смогут призывать молодых людей в армию независимо от прописки. Об этом
Согласно новым разработанным поправкам, сотрудники военкоматов будут заводить карточки учета не только по месту регистрации, но и по фактическому месту жительства призывников. Таким образом хотят решить проблему с уклонистами.
По данным нескольких источников, поправки вступят в силу в конце года.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.