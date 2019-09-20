Во Владимирской области мужчина напал с топором на велосипедиста

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Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Петушки, который напал на велосипедиста с топором. Об этом сообщила
По версии следствия, днем 15 сентября 2019 года 59-летний мужчина ехал на велосипеде на рыбалку. На дороге появился обвиняемый, который стал мужчине удары топором.
Полагая, что мужчина умрет в результате ранений, обвиняемый скрылся с места преступления.
Потерпевшему удалось спасти жизнь. С рубленой раной головы, ампутацией пальцев руки и другими повреждениями пациента перевели для лечения во владимирскую больницу.
Врачи разрешили следователю поговорить с пострадавшим. Тот пояснил, что мужчина напал на него неожиданно.
Обвиняемый сослался на то, что не помнит произошедшего и не смог назвать своих действий.
По данным следствия, в апреле 2018 года он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание особо тяжкого преступления против личности.
Следователи выяснят обстоятельства произошедшего и мотив преступления.
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