Владимирские депутаты скорректировали текущий бюджет и начали планировать будущий

Депутаты заксобрания Владимирской области внесли изменения в текущий бюджет. Об этом сообщил сайт законодательного органа.

Доходную часть бюджета увеличили на 949,2 миллиона, из которых 710,4 миллиона — из федерального бюджета.

238,8 миллиона казна получила за счет роста налоговых преступлений. Расходную часть бюджета удалось увеличить на 938,7 миллиона и снизить дефицит на 10,5 миллиона.

599,9 миллиона решили направить на здравоохранение. Они пойдут на реконструкцию терапевтического корпуса Ковровской многопрофильной больницы № 1 под акушерский корпус, обеспечение льготников лекарствами, оснащение девяти лабораторий и 58 ФАПов, строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов (Новоселка Александровского района, Передел Судогодского района, Панфилово Гусь-Хрустального района, Авдотьино Юрьев-Польского района) и одной амбулатории (Кипрево Киржачского района), ремонт 16 ФАПов, закупку семи машин скорой помощи.

45,5 миллиона распределили на строительство четырех модульных ФАПов в населенных пунктах с численностью от 101 до 2000 человек (Крутово, Старые Омутищи Петушинского района, Урваново, Малый Санчур Меленковского района).

342 миллиона добавили на социальную политику. Это средства на выплаты «детских» пособий, обеспечение жильем 20 ветеранов ВОВ и 18 многодетных семей, завершение строительства психоневрологического интерната в деревне Арбузово Собинского района, на индексацию зарплат соцработников и на некоторые другие статьи.

На 148,9 миллиона рублей увеличили расходы на образование.

Деньги выделили на индексацию зарплат работников отрасли.

В сферу культуры направят 61,5 миллиона рублей. На сферу физкультуры и спорта пойдет 56,4 миллиона. На эти деньги завершат строительство и введут в текущем году спорткомплекс имени Пушкина в Гусь-Хрустальном.

На ремонт дорог Драчево-Бутылицы-Меленки в Меленковском районе и «Муром-Волга» в Муромском районе выделят 85,4 миллиона.

Еще 4,2 миллиона рублей получат муниципалитеты на строительство и ремонт дорог до сельских населенных пунктов, а 1,2 миллиона — на реконструкцию дороги Кольчугино — Киржач.

66,8 миллиона пойдут на поддержку фермеров.

Депутаты также начали планировать бюджет следующего периода.

Данные для составления проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов одобрили с учетом предложений рабочей группы заксобрания.

С 1 января 2020 года рекомендовали установить единый норматив отчислений от налога при упрощенной системе налогообложения в бюджеты городских округов в размере не менее 10% (сейчас отчисления вообще не предусмотрены), в бюджеты муниципальных районов — не менее 25% (взамен нынешних 15%). Также в местные бюджеты планируется передать не менее 50% доходов от транспортного налога с физических лиц (сейчас 0%). При формировании бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рекомендовали не допустить снижения объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные более чем на величину указанных выше передаваемых доходов.

Объем доходов областного бюджета в 2020 года прогнозируется в сумме 57,8 миллиарда рублей, расходы в сумме — 61,7 миллиарда рублей, дефицит — 3,9 миллиарда рублей. В 2021 году доходы составят 58,9 миллиарда рублей, расходы — 62,2 миллиарда рублей, дефицит — 3,3 миллиарда. В 2022 году доходы составят 60 миллиарда рублей, расходы — 64,7 миллиарда, дефицит — 4,7 миллиарда рублей.