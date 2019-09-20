Владимир Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года

В рамках рабочей поездки Владимира Путина в Ижевск генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил главе государства оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики.

«В субъекте всего за год внедрили технологические решения на базе отечественных программных продуктов, позволившие существенно повысить надежность и эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе „Россетей“ уже принесла ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории региона», — сообщили президенту.

Как отметил в докладе Павел Ливинский, за счет объединения активов в 2018 — 2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%.

«Но главное, что существенные улучшения получает потребитель — средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются, по сути, в два раза, а время для новых технологических подключений — в 1,5 раза, с 90 до 60 дней», — подчеркнул глава «Россетей».

Отдельно Павел Ливинский рассказал о цифровой трансформации компании, продемонстрировав преимущества интеллектуального оперативно-технологического управления на примере Ижевского городского диспетчерского пункта, открытого накануне .

Он также доложил о пилотном проекте интеграции дорожного, уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона, реализованном в Ижевске.

«Экономия потребления при реализации предложенной концессионной инициативы составит 35%, а себестоимость содержания уличного освещения снизится на 30% относительно текущей», — отметил Ливинский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул эффективность сотрудничества с компанией «Россети».

«На вырученные средства от продажи электросетей, порядка 3,3 млрд рублей, в Ижевске и Воткинске идет ремонт и реконструкция объектов социальной сферы. Столица Удмуртии стала „светлее“ за счет интеграции дорожно-уличного освещения. Средства от продажи муниципальных электросетевых активов направлены на реализацию регионального проекта „Большой ремонт“. Ближайшие планы: ремонт в 251 школе республики, в 253 детских садах, в 217 медицинских объектах, в 54 домах культуры, в 6 объектах социальной сферы, в 7 спортивных объектах, 5 библиотеках, 3 ветеринарных учреждениях, кроме того будут вложения средств по ряду направлений. Отмечу, что в Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, которым для развития нужно много мощностей и цифровой подход к управлению. Эффективная работа „Россетей“ позволяет обеспечить военные заводы по всей республике электроснабжением», — отметил Бречалов.

Владимир Путин, ознакомившись с представленными проектами группы компаний «Россети», одобрил инициативу о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах России, включающей создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.