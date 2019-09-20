В субботу в Рязанской области похолодает до +7 градусов. Прогноз погоды

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В субботу, 21 сентября, в Рязанской области похолодает до +7. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный. 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, местами до -2 градусов, на поверхности почвы до -3 градусов, днем +7, +12 градусов.
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