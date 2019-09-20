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13:56, 20 сентября 2019 87
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В субботу в Рязанской области похолодает до +7 градусов. Прогноз погоды

В субботу в Рязанской области похолодает до +7 градусов. Прогноз погоды

В субботу, 21 сентября, в Рязанской области похолодает до +7. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный. 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, местами до -2 градусов, на поверхности почвы до -3 градусов, днем +7, +12 градусов.


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