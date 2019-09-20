В следующем году увеличат прожиточный минимум владимирских пенсионеров

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В четверг, 19 сентября, приняли закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области. Губернатор Владимир Сипягин внес его в региональное заксобрание, сообщил
Величина прожиточного минимума на следующий год составит 9077 рублей, что на 551 рубль больше, чем в текущем.
Показатель используют для установления соцдоплаты к пенсии.
Право на доплату есть у неработающих пенсионеров, доход которых не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
По информации на 1 сентября социальную доплату, средний размер которой 1980 рублей, во Владимирской области получают около 37,2 тысяч человек.
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