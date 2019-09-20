В пятницу и выходные рязанские автоинспекторы проверят водителей на трезвость

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В пятницу и выходные, 20-22 сентября, автоинспекторы проверят рязанских водителей на трезвость. Об этом сообщила
Полицейские проведут рейды, в том числе используя скрытое патрулирование, чтобы найти пьяных водителей.
Сотрудники ГИБДД обратились к рязанцам с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также грубо нарушают ПДД.
Информацию можно передать по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112 или через официальный сайт ГИБДД в разделе «
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