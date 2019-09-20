В Липецке на улице Юношеской на два дня перекроют движение

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Около дома №43 по улице Юношеской в Липецке перекроют движение. Об этом сообщил
Из-за ремонта на железнодорожном переезде движение перекроют с 00:00 21 сентября до 3:00 23 сентября.
Участок можно будет объехать по дороге 1Р-119 «Орел-Тамбов».
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