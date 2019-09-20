В Калужской области очистили берега реки Можайки

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В Калужской области началась акция «Вода России». Об этом сообщил сайт регионального отделения партии «
Акцию организовали в рамках пятого международного экологического форума «Экопросвящение», который проходит в области 16 по 22 сентября.
Во время акции активисты очистили берега реки Можайки, близлежащих территорий и городской плотины.
На уборку вышли сотрудники городской и районной администраций, учреждений культуры, депутаты гордумы фракции «Единая Россия», члены и сторонники партии, а также депутаты сельских дум и жители сельских поселений.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.