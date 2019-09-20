RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сасовец едва не зарезал 70-летнюю мать. Об этом сообщила
В полицию обратилась жительница поселка Сотницыно, которая рассказала, что дома 41-летний сын угрожает убить ее.
Выяснилось, что мужчина был пьян. Из-за этого пенсионерка указала сыну на недостойное поведение, на что тот рассердился, схватил нож, и угрожал матери убийством.
Стражи порядка утихомирили злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калужской области очистили берега реки Можайки
|
cледующая новость →В пятницу и выходные рязанские автоинспекторы проверят водителей на трезвость
Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?