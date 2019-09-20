Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:09, 20 сентября 2019 166
 0    0

Рязанцев предупредили о тумане

Рязанцев предупредили о тумане

Вечером в пятницу, 21 сентября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие 2-3 часа, с сохранением ночью и в первой половине дня 21 сентября на территории области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рубль укрепляется вместе с нефтью

Рубль укрепляется вместе с нефтью

Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 759
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 001
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 104
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
14:37, 17 сентября 2019 1 913
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 3 018
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум