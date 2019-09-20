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19:47, 20 сентября 2019 91
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Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями

Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями

Фото: Pixabay.com

Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями. Информацию опубликовал сайт регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты рассказали, что на лабораторном контроле находится следующая продукция:

  • ОАО «Кобринская птицефабрика». В мясе птицы обнаружили бактерию рода листерия;
  • ОАО «Ошмянский мясокомбинат». В говядине нашли листерию, а в полуфабрикатах из говядины — бактерии группы кишечной палочки;
  • ООО «Мерград». В говядине нашли листерию;
  • ОАО птицефабрика «Рассвет» отделение Якимова Слобода. В мясе птицы нашли листерию;
  • ООО «Мясокомбинат Славянский». В колбасных изделиях нашли ДНК курицы;
  • ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». В сыре обнаружен консервант натамицин;
  • ОАО «Бабушкина крынка» («Могилевская молочная компания). В сухом молоке обнаружены остатки антибиотика макролида;
  • ОАО «Бабушкина крынка», филиал «Быховский». В сухом молоке найдены остатки антибиотика тилмикозина;
  • филиал Пружанского райпо «Комбинат кооперативной промышленности» (цех мясных полуфабрикатов. В говяжьих полуфабрикатах нашли листерию и бактерии группы кишечной палочки;
  • ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары». В сливках нашли бактерии кишечной палочки;
  • ОАО «Опытный рыбхоз «Селец». В карпе нашли ветеринарный препарат кокцидиостатик.

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