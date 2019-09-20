Председатель Воронежской облдумы посетил детский сад №24

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В четверг, 19 сентября, председатель Воронежской областной думы, секретарь «Единой России» Владимир Нетесов посетил детский сад общеразвивающего вида № 24. Об этом сообщил
Новый детский сад рассчитан почти на 400 мест и станет самым крупным из вводимых дошкольных образовательных учреждений.
По словам заведующей Елена Колтаковой, на данный момент приняли более 50 заявлений от родителей на зачисление детей, заявки продолжают поступать.
Нетесов вместе с замглавы администрации Воронежа Надеждой Савицкой осмотрели благоустройство территории, зашли в медицинский кабинет, пищеблок, спортзал, изо-студию, информационно-библиотечный центр и помещения групп.
Савицкая рассказала, что в новом детсаду используется особая образовательная программа, там работают много педагогов дополнительного образования, штатные психологи, логопеды.
Проект здания реализуется в Воронеже впервые. Он стал победителем в номинации «Лучшее общественное здание» на архитектурном форуме «Зодчество VRN-2018».
Владимир Нетесов также отметил, в этом году в Воронежской области построен 21 детский сад.
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