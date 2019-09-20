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10:21, 20 сентября 2019 87
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Председатель Воронежской облдумы посетил детский сад №24

Председатель Воронежской облдумы посетил детский сад №24

В четверг, 19 сентября, председатель Воронежской областной думы, секретарь «Единой России» Владимир Нетесов посетил детский сад общеразвивающего вида № 24. Об этом сообщил сайт Воронежской облдумы.

Новый детский сад рассчитан почти на 400 мест и станет самым крупным из вводимых дошкольных образовательных учреждений.

По словам заведующей Елена Колтаковой, на данный момент приняли более 50 заявлений от родителей на зачисление детей, заявки продолжают поступать.

Нетесов вместе с замглавы администрации Воронежа Надеждой Савицкой осмотрели благоустройство территории, зашли в медицинский кабинет, пищеблок, спортзал, изо-студию, информационно-библиотечный центр и помещения групп.

Савицкая рассказала, что в новом детсаду используется особая образовательная программа, там работают много педагогов дополнительного образования, штатные психологи, логопеды.

Проект здания реализуется в Воронеже впервые. Он стал победителем в номинации «Лучшее общественное здание» на архитектурном форуме «Зодчество VRN-2018».

Владимир Нетесов также отметил, в этом году в Воронежской области построен 21 детский сад.


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