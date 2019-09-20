Павла Устинова выпустили из СИЗО

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Актера Павла Устинова, осужденного по статье о нападении на росгвардейца после задержания на акции 3 августа, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, передает
«Тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию. Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, имеется поручительство артиста Райкина», — сказала она.
Кроме того, Устинов ранее не судим, воспитывался в многодетной семье.
Напомним, ранее Устинова обвинили в нападении на бойца Росгвардии во время московской акции. Согласно материалам дела, полицейский задержал актера, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Российские актеры запустили флешмоб в
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