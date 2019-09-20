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13:14, 20 сентября 2019 135
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Павла Устинова выпустили из СИЗО

Павла Устинова выпустили из СИЗО

Актера Павла Устинова, осужденного по статье о нападении на росгвардейца после задержания на акции 3 августа, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Москвы Анастасии Зверевой.

«Тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию. Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, имеется поручительство артиста Райкина», — сказала она.

Кроме того, Устинов ранее не судим, воспитывался в многодетной семье.

Напомним, ранее Устинова обвинили в нападении на бойца Росгвардии во время московской акции. Согласно материалам дела, полицейский задержал актера, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Российские актеры запустили флешмоб в поддержку осужденного.

Фото с сайта kino-teatr.ru


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