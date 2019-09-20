Оленя в «Быхановом саду» в Липецке сломали, пытаясь достать кольцо

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Вечером 15 сентября в «Быхановом саду» в Липецке сломали плетеного оленя. Как выяснилось, его в поисках кольца сломала молодая пара, передает
Девушка и юноша гуляли по парку. Она решила потрогать оленя и с ее пальца внутрь фигуры упало кольцо.
Пара не стала обращаться за помощью в администрацию парка, а решила сломать прутья в поисках кольца.
Эти действия заметили гуляющие по парку люди и передали информацию охране.
Теперь паре придется заплатить административный штраф и компенсировать городу оленя. Отмечается, что его цена значительно превышает стоимость украшения.
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