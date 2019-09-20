Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:16, 20 сентября 2019 59
 0    0

Друзья Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы

Друзья Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы, пишет «Комсомольская правда».

Близкие актрисы отметили, что болезнь началась только после родов. Она развивалась стремительно.

Отмечается, что за год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила «серьезное обследование», включавшее МРТ головного мозга.

При этом на тот момент медики не обнаружили никаких признаков онкологии.

Ранее СМИ рассказали об улучшении состояния актрисы. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже она ответила на сообщение о госпитализации. Также сообщалось, что ее готовят к операции по удалению опухоли.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 755
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 953
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 064
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
14:37, 17 сентября 2019 1 897
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 3 007
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум