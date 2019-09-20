Друзья Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы, пишет «
Близкие актрисы отметили, что болезнь началась только после родов. Она развивалась стремительно.
Отмечается, что за год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила «серьезное обследование», включавшее МРТ головного мозга.
При этом на тот момент медики не обнаружили никаких признаков онкологии.
Ранее СМИ
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Из-за ремонта на перекрестке в центре Рязани изменится движение транспорта
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.