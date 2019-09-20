Дождливые выходные. Прогноз погоды в Рязани на субботу и воскресенье

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Фото: Pixabay.com
В субботу и воскресенье, 21-22 сентября, ожидаются дожди. Днем температура воздуха прогреется до +11 градусов.
Ночные температуры будут колебаться от +2 до +4 градусов. Также возможны осадки.
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