Бывшему фельдшеру владимирской скорой назначили 1,5 года колонии за неправильный диагноз

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Бывшему фельдшеру отделения «скорой медицинской помощи ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» назначили 1,5 года колонии за неправильный диагноз. Об этом сообщил
Как установило следствие, утром 28 ноября 2017 года по вызову местной жительницы, которая жаловалась на сильные боли в груди и общее плохое самочувствие, приехала фельдшер скорой.
По исследованиям медработник нашла у пациента изменения, указывающие на острый инфаркт миокарда.
«Фельдшер обязана была действовать в соответствии с установленными стандартами оказания медицинской помощи и утвержденной во Владимирской области схемой маршрутизации больных с острым коронарным синдромом в государственные учреждения», — говорится в сообщении.
Медработник проигнорировала данные ЭКГ и недооценила тяжесть состояния здоровья, неправильно поставила диагноз, неполно собрала анамнез, не применила обезболивающие препараты и главное — не приняла мер к экстренной госпитализации женщины в региональный сосудистый центр ОКБ.
После посещения пациентки фельдшер организовала визит на дом участкового, не отразив в карте вызова признаков острого инфаркта.
Нарушения привели к дальнейшей неправильной тактике диагностики и лечения.
Вечером того же дня родственники доставили женщину в больницу из-за невыносимой боли в спине.
В стационаре через несколько часов 53-летняя женщина умерла от инфаркта.
Выводы подтвердили эксперты.
В следственный комитет обратился 29-летний сын женщины. Фельдшера отделения скорой уволилась с должности во время следствия.
Согласно части 2 статьи 109 УК РФ ей назначили 1,5 года лишения свободы.
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