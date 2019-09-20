Авилов отказался от мандата депутата Тульской гордумы

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Евгений Авилов, возглавляющий список «Единой России» на выборах в гордуму, подал в территориальную избирательную комиссию Центрального округа заявление о снятии своей кандидатуры. Об этом сообщил «
Авилов не объяснил причин такого решения, но пояснил, что вернется к предпринимательской деятельности.
Он поблагодарил туляков за доверие и сотрудничество. э
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