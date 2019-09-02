За неделю в Рязанской области потушили 85 пожаров

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За неделю, с 26 августа по 1 сентября, в Рязанской области потушили 85 пожаров, из них 68 загораний травы и мусора. Об этом сообщила
Отмечается, что огонь уничтожил 13 строений и три автомобиля, погибших и пострадавших нет.
На водоемах области спасатели зарегистрировали одно происшествие.
В среду, 28 августа, в Рыбновском районе нашли труп неизвестного мужчины. Тело нашли в реке Дубянка. Предполагается, что мужчина утонул недавно.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.