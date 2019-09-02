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16:43, 2 сентября 2019 191
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За неделю в Рязани подешевели помидоры и лук. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подешевели помидоры и лук. Мониторинг цен

За неделю, с 27 августа по 2 сентября, в Рязани подешевели помидоры (на 18,1%) и лук репчатый (на 10,3%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Кроме того, цены снизились на морковь (на 8,6%), картофель (на 6,1%), яблоки (на 5,6%), капусту белокочанную (на 4,8%), огурцы (на 4%), говядину (кроме бескостного мяса) (на 1,2%).

Незначительно увеличились цены на творог жирный, яйца куриные, масло сливочное и консервы.


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