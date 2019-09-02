Во вторник в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды

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Во вторник, 3 сентября, в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиов, будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов, днем +20, +25.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?